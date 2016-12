POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Streiterei in Restaurant

Ludwigshafen (ots) - Am 21.12.2016 gegen 19.30 Uhr wollte ein 55-jähriger Gast ein Restaurant in der Carl-Bosch-Straße nicht verlassen. Die 32-jährige Wirtin verständigte deshalb die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der 55-Jährige bereits weg. Die Wirtin erklärte, dass der 52-Jährige, der ihr ehemaliger Lebensgefährte sei, sich betrunken im Restaurant aufgehalten und rumgepöbelt habe. Daraufhin habe sie ihm mehrmals ein Hausverbot erteilt und ihn aufgefordert zu gehen. Als er dies nicht tat, habe der neue Lebensgefährte (49 Jahre) den 55-Jährigen hinausdrängen wollen. Daraufhin sei es zu einer gegenseitigen Körperverletzung der beiden Männer gekommen. Zudem habe der 55-Jährige die 32-Jährige und den 49-Jährigen bedroht. Dann habe er das Restaurant verlassen, sei aber kurz danach zurückgekommen und habe die gläserne Eingangstür eingetreten. Dann sei er in betrunkenem Zustand weggefahren. Das Geschehen wurde durch einige Gäste beobachtet.

Den 55-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr. Den 49-Jährigen erwartet ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung.

