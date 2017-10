POL-PDLU: Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Speyer (ots) -

09.10.2017, 19:48 Uhr Vier Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von ca. 450000 Euro ist das traurige Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Speyer in der Heinkelstraße Einmündung Am Neuen Rheinhafen vom frühen Montagabend. Der 49-jährige Fahrer eines Traktors, der einen Anhänger besetzt mit 44 Erntehelfern zog, wollte an der Eimündung Am neuen Rheinhafen/Heinkelstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Sattelzug. Dessen 37-jähriger Ungarischer Kraftfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Traktor. Bei dem Zusammenstoß wurden der Rumänische Traktorfahrer und drei Insassen des Hängers leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Sattelzugmaschine wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, der Traktor sogar in zwei Teile gerissen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Kreuzungsbereich und die Heinkelstraße mussten für die Unfallaufnahme bis 23:20 Uhr voll gesperrt werden. Da der Fahrer des Traktors keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

