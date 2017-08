POL-PDLU: (Frankenthal) - Geklärte Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet am Dienstagmorgen, 08.08.2017, gegen 11:00 Uhr, einen Paketzusteller, wie dieser beim Rangieren gegen einen in der Albertstraße ordnungsgemäß geparkten PKW stößt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Zeuge rennt dem Unfallverursacher nach, kann diesen unweit stellen und hiesige Dienststelle über den Vorfall unterrichten. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

