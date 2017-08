POL-PDLU: Speyer - Fahrradbesitzer gesucht (06-0908)

Speyer (ots) -

09.08.2017, 02.30 Uhr Kurz nach Mitternacht hat eine Zeugin fünf Jugendliche beobachtet, die sich in der Siemensstraße an der Bahnhaltestelle SP-Nordwest über mehrere Minuten an Fahrrädern zu schaffen machten und sich in Richtung Wormser Landstraße entfernten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Jugendlichen in der Daimlerstraße angetroffen werden. Sie führten ein rotes Damenfahrrad der Marke Triumph mit. Zur Herkunft des Rades machten sie wenig plausible Angabe, auch konnten sie keinen Eigentumsnachweis erbringen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Besitzer kann das Fahrrad bei der Polizeiinspektion Speyer abholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell