POL-PDLU: (Limburgerhof) Aufbrüche von BMW

Limburgerhof (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter zwei BMW aufgebrochen. Im ersten Fall in der Neckarstraße haben die Täter das hintere linke Dreiecksfenster eingeschlagen, das Fahrzeug geöffnet und anschließend das Multifunktionslenkrad mit Airbag und etwas Münzgeld entwendet. Im zweiten Fall in der Austraße haben die Täter den BMW auf unbekannte Weise geöffnet. Am Fahrzeug waren weder Aufbruchsspuren zu erkennen, noch verfügt der Wagen über ein KeylessGo-System. Hier ist ebenfalls das Multifunktionslenkrad ausgebaut worden, zusätzlich auch noch das festverbaute Navigationssystem. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell