POL-PDLU: Hanhofen - Radfahrer schwer verletzt (27-0608)

Hanhofen (ots) -

07.08.2017, 09.33 Uhr Schwer verletzt wurde ein 50-jähriger Radfahrer in der Hauptstraße. Er war hier aus Richtung Dudenhofen kommend auf dem linken für ihn nicht frei gegebenen Radweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Hölderlinstraße wollte er den Radweg verlassen und kollidierte mit einem Ford, dessen 76-jähriger Fahrer aus der Hölderlinstraße nach rechts abbog. Der aus Dudenhofen stammende Radfahrer wurde bei dem folgenden Sturz schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Karlsruhe geflogen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell