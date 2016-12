POL-DN: Gartenhäuser im Visier der Täter

Düren (ots) - Zwei Gartenhäuser rückten von Montag auf Dienstag in den Fokus von bislang unbekannten Tätern. Die Lauben in der Rurstraße wurden zunächst gewaltsam geöffnet, bevor aus ihnen diverses Diebesgut abtransportiert wurde.

Vermutlich liegt die Tatzeit zwischen 11:00 Uhr am Montagvormittag und 16:00 Uhr am Dienstagnachmittag. In dieser Zeit überwanden die Diebe die Zäune zu den jeweiligen Parzellen und beschädigten anschließend zwei unterschiedliche Gartenhäuser. Während sie aus dem einen Fernseher und mehrere Werkzeuge entwendeten, nahmen sie aus dem anderen eine Kaffeemaschine und eine Fritteuse an sich.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

