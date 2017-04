POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Speyer (ots) -

07.02.2017, 20.00 Uhr - 08.02.2017, 07.45 Uhr Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Else-Krieg-Straße bei einem Getränkemarkt die elektrische Schiebertür aufzuhebeln. Es blieb bei dem Versuch, der oder die Täter gelangten nicht in die Geschäftsräume. Schaden: 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell