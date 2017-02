POL-PDLU: Frankenthal: VW- Fahrer beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 16:09 Uhr, kam es in der Elsa-Brändström- Str., auf dem Parkplatz des Krankenhauses zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein 27- Jähriger zwei Fahrzeuge streifte und anschließend flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 3500,-EUR zu kümmern. Nach Zeugenangaben habe der 27- Jährige versucht an einem Parkplatzsuchenden Citroen- Fahrer vorbeizufahren, was jedoch misslang. Er streifte sowohl den Citroen, als auch einen parkenden Opel. Anschließend sei er mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Die Polizei konnte den Flüchtenden jedoch im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Dieser muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell