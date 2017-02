POL-PDLU: Stauende übersehen

Gemarkung Römerberg (ots) -

02.02.2017, 07:35 Uhr Ein Verkehrsunfall auf der B 9 an der Anschlussstelle Dudenhofen in Fahrtrichtung Ludwigshafen, bei dem ein LKW Fahrer auf die durchgehende Fahrbahn auffahren wollte und einen dort vorfahrtsberechtigten PKW übersehen hat, war die Ursache für einen Folgeunfall zwischen der AS Römerberg-Dudenhofen und der AS Speyer Zentrum. Aufgrund des ersten Unfalls hatte sich ein Rückstau gebildet, weshalb eine 40-jährige PKW Fahrerin ihren Fiat Punto abbremsen musste. Zwei nachfolgende Fahrzeuge, ein Renault Megan und ein Mercedes C 180, erkannten den Punto zu spät und fuhren auf. Die Fahrerin des Punto wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Renault wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Der 33-jährige Mercedes Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B 9 war in Richtung Ludwigshafen während der Unfallaufnahme für eine halbe Stunde voll gesperrt.

