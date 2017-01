POL-PDLU: Lambsheim: 35- Jähriger missbraucht Notruf

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Ein 35- Jähriger aus Lambsheim muss sich wegen Mißbrauchs von Notrufen verantworten, nachdem er am gestrigen Tage gegen 21:40 Uhr über Notruf die Polizei u. a. wegen einer angeblichen Schlägerei in der Hauptstraße verständigte. Zuvor hatte er mitgeteilt, dass ein Geschäftsinhaber Alkohol an Jugendliche veräußerte. Wie sich anhand durchgeführten Ermittlungen herausstellte, hatte der 35- Jährige, der sich am Telefon zudem unter falschen Personalien meldete, die Angaben frei erfunden. Der 35- Jährige muss sich nun wegen Mißbrauchs von Notrufen verantworten und wird auch für die entstandenen Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell