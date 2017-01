POL-PDLU: Frankenthal: Jugendliche werfen Fensterscheibe ein

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 29.01.2017, gegen 17:15 Uhr, warfen mehrere Jugendliche im Drosselweg mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe eines Anwesens ein, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR entstand. Der 56- jährige Geschädigte sah lediglich vier Jugendliche weglaufen, konnte sie aber nicht näher beschreiben. Die Polizei konnte zwei Jugendliche in unmittelbarer Nähe kontrollieren. Diese stritten bislang jedoch eine Tatbeteiligung ab. Die Polizei bitte daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell