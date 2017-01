POL-PDLU: Frankenthal: Geschädigter nach Parkrempler gesucht

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 27.01.2017, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Wormser Str. in Höhe der Hausnummer 68-70 zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem eine 78- Jährige mit ihrem Nissan Qashqai ein bislang unbekanntes, parkendes Fahrzeug streifte und anschließend flüchtete, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Der Ehemann der Unfallverursacherin entdeckte den Schaden am eigenen Pkw in Höhe von ca. 1200,-EUR und meldete den Unfall am gestrigen Tage nach. Leider ist der Geschädigte nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte dessen Fahrerseite beschädigt worden sein. Die Polizei bittet daher den Geschädigten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

