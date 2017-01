POL-PDLU: Nach unsicherer Fahrweise Weiterfahrt untersagt

Speyer (ots) -

25.01.2017, 19.00 Uhr Durch eine unsichere, ruckartige und langsame Fahrweise ist ein PKW in der Spaldiger Straße aufgefallen. Mittels Stop-Signal, Blaulicht und Rotlicht Flasher wurde der Fahrer aufgefordert, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam er erst in der Wormser Landstraße in Höhe des Friedhofs nach. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug konnte festgestellt werden, dass der 84-jährige Fahrer mit der Fahrzeugbedienung und der Verkehrssituation heillos überfordert war. Während der Kontrolle erschien zufällig die Schwiegertochter des Rentners an der Kontrollstelle, die den PKW übernahm. Eine entsprechende Meldung an die Führerscheinstelle wurde veranlasst.

