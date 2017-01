POL-PDLU: Fußgönheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Twittter PI FT Bild-Infos Download

Fußgönheim (ots) - Am 25.01.2017 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ruchheimer Straße von Fußgöheim einzubrechen. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört, so dass sie ohne Beute von ihrem Vorhaben abließen.

Einbruchsschutztipps unter www.Polizei-Beratung.de

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell