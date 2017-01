POL-F: 170104 - 12 Frankfurt-Praunheim: Brennende Mülltonnen

Frankfurt (ots) - (em) Am Dienstagabend, den 03. Januar 2016, standen in der Bernadottestraße mehrere Mülltonnen und -container in Brand. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Gegen 18.55 Uhr meldete ein 42-jähriger Anwohner über den Notruf, dass mehrere Mülltonnen in Flammen stehen würden. Die Feuerwehr rückte sofort an und löschte die Brände. Betroffen waren insgesamt zwei Mülltonnen sowie drei Müllcontainer.

Es ist ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen.

