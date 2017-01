POL-PDLU: Maxdorf/Fußgönheim - Bei Personenkontrolle Diebesgut sichergestellt

3 weitere Medieninhalte

Maxdorf / Fußgönheim (ots) - Bei der Kontrolle zweier Männer im Alter von 27 und 30 Jahre am 22.01.2017, gegen 18:30 Uhr, auf dem Feldweg entlang der L454 zwischen Maxdorf und Fußgönheim, wurden diverse Gartenwerkzeuge, u.a. eine Motorsense der Marke Blackline, eine Heckenschere der Marke Gardenline sowie eine Astsäge der Marke Oregon und ein Wurfzelt sichergestellt. Die Herkunft der Gegenstände, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem Diebstahl stammen, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei in Frankenthal unter der Tel.-Nr. 06233/313-0 oder per E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

