POL-PDLU: Daten gelöscht - Geld gefordert

Speyer (ots) -

18.01.2017, 10.00 Uhr Ein 56 Jähriger Speyerer erhielt einen Anruf in englischer Sprache von angeblichen Microsoft Mitarbeitern, die ihm glaubhaft machten, dass von seinem PC ein ernsthaftes Problem ausgehe, welches gemeinsam mit ihm online behoben werden sollte. Indem sie den Mann geschickt beeinflussten und ihn u. a. durch die Androhung eines Eintrages in die sogenannte "Blacklist" zur Mitarbeit bewegten, verschafften sich die Unbekannten Zugriff auf seinen Rechner und löschten die Daten einzelner Partitionen auf der Festplatte. Im Anschluss daran erhielt der Geschädigte eine E-Mail, in der er aufgefordert wurde, 298 Euro über eine Bank an einen Zahlungsempfänger in der Türkei zu überweisen. Erst nach Zahlung dieses Betrages werde man ihm seine Daten wieder zur Verfügung stellen. Der Betrag wurde von dem Geschädigten nicht überwiesen. Die Ermittlungen nach den Anrufern dauern an.

