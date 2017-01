POL-PDLU: Nägel in Wurzel geschlagen

Speyer/Dudenhofen (ots) -

16.01.2017, 15.00 Uhr - 17.01.2017, 17.00 Uhr Unbekannte haben auf einem Waldweg neben der Iggelheimer Straße zwischen Speyer und der Vierwegekreuzung insgesamt vier Nägel in eine über den Weg laufende Wurzel geschlagen. Dadurch wurde an zwei dort fahrenden PKW fünf Reifen beschädigt. Der Schaden liegt bei 330 Euro. Das Forstamt Speyer sowie die zuständigen Jagdpächter haben Kenntnis von dem Vorfall und suchten weitere Wege in dem Waldgebiet erfolglos nach weiteren Gefahrenstellen ab.

