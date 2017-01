POL-PDLU: Frankenthal: Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und baut Unfall

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 07:21 Uhr, versuchte ein 18- jähriger Rollerfahrer in der Eisenbahnstraße vor einer Polizeikontrolle zu flüchten und gefährdete hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem überführ er trotz Rotlichts und hoher Geschwindigkeit mehrere Kreuzungen im Innenstadtbereich und Umgebung und gefährdete sogar einen Fußgänger durch Überfahren eines Gehweges. In der Bahnhofstraße überholte er mehrere Fahrzeuge und kollidierte mit einem entgegenkommenden Zivilfahrzeug der Polizei, welches noch versuchte auszuweichen. Der Fahrer versuchte weiterhin zu flüchten, konnte aber von der Zivilstreife festgehalten werden. Glücklicherweise wurde der 18- Jährige durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 wurde ein Unfall bzw. Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Der 18- Jährige, der angab, wegen seines getunten Rollers geflüchtet zu sein, ist seinen Führerschein jetzt erst einmal los. Die Polizei sucht daher nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell