POL-PDLU: Zeuge gesucht

Römerberg (ots) -

11.01.2017, 20.00 Uhr Nach einer Unfallflucht in Berghausen in der Germersheimer Straße am vergangenen Mittwoch gegen 20.00 Uhr, bei der ein VW Golf beschädigt wurde, wird der Zeuge/die Zeugin, die einen Zettel mit dem Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs an der Windschutzscheibe des Golf hinterlassen hat, gebeten sich mit der Polizei Speyer, Tel. 06232/1370 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell