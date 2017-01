POL-PDLU: Verdächtige Personen in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) - Bereits am Mittwochmittag, gegen 12:00 Uhr, waren zwei männliche Personen in der Rheingönheimer Straße unterwegs, die vorgaben, Rauchmelder kontrollieren zu wollen. Vermutlich versuchten die Männer dadurch Zutritt zu Wohnungen zu erlangen. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei möchte noch einmal darauf hinweisen, solchen Personen bzw. Anliegen immer skeptisch und vorsichtig gegenüber zu stehen. Es sollten keine fremden Personen Zutritt zum Haus oder zur Wohnung erlangen. Im Notfall kann die Polizei immer über den Notruf 110 verständigt werden.

