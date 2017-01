POL-PDLU: Weiterer versuchter Einbruch in Neuhofener Kindergarten

Neuhofen (ots) - Nachdem am 11./12.01.2017 bereits in den Kindergarten in der Max-Slevogt-Straße eingebrochen wurde, versuchten unbekannte Täter in der Nacht vom 12. auf den 13.01.2017 auch in den Kindergarten in der Donnersbergstraße einzubrechen. Der/die Täter scheiterten jedoch an der Eingangstür und gelangten nicht ins Innere der Einrichtung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell