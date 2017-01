POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Tostedt - Fahranfänger verursacht Unfall

Salzhausen (ots) - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, in der Zeit zwischen 15 und 18.50 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Ziegelweg eingedrungen. Die Täter hatten dazu die Terrassentür aufgehebelt und sich im Haus umgesehen. Hierbei durchwühlten sie mehrere Schränke und erbeuteten vermutlich Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Tostedt - Fahranfänger verursacht Unfall

Auf der Kastanienallee kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann hatte mit seinem Audi gegen 15.50 Uhr zunächst mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wistedt gehalten. Dann fuhr er an und scherte nach Zeugenangaben unmittelbar nach links auf die Linksabbiegerspur in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei hatte der Fahranfänger aber übersehen, dass auf der Fahrspur in Richtung Wistedt in diesem Moment eine 21-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

