POL-PDLU: Sturmtief Egon im Rhein-Pfalz-Kreis

Schifferstadt (ots) - Auch auf das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt hatte das Sturmtief Egon Auswirkungen. In Altrip brachen mehrere große Äste von einem Baum ab und beschädigten einen geparkten Pkw. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 3.000,- Euro. In Schifferstadt ist sogar eine Laterne am Kreisverkehr Speyerer Straße / Neustadter Straße umgeknickt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Mast abzuflexen. Im Übrigen sind mehrere Äste auf die Straßen gefallen, die aber keine Schäden anrichten und mit einfachen Mitteln wegeräumt werden konnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell