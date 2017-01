POL-PDLU: Fahrzeugbreite falsch eingeschätzt

Speyer (ots) -

11.01.2017, 09.01 Uhr Beim Abbiegen von der Allmendstraße in die Löwengasse verschätze sich der Fahrer eines Müllwagens in der Breite seines Fahrzeugs und streifte in der Allmendstraße einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Schaden: 400 Euro.

