POL-PDLU: Ins Schleudern geraten

Speyer (ots) -

11.01.2017, 12.03 Uhr Ca. zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen in Richtung Germersheim geriet eine 53-jährige VW Golf Fahrerin aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6150 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

