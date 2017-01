POL-PDLU: Frankenthal: Abgängige Patientin wird gegenüber Polizeibeamten renitent

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 09.01.2017, gegen 22:10 Uhr, leistete eine 34- Jährige aus Hochdorf-Assenheim gegenüber Polizeibeamten Widerstand, nachdem diese zuvor aus einem umliegenden Krankenhaus flüchtete. Die Dame, die lediglich mit einem Pyjama bekleidet in umliegender Nähe des Krankenhauses angetroffen wurde, sperrte sich gegen die Mitnahme ins Krankenhaus und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Da sie u. a. um sich trat, musste sie sogar kurzfristig gefesselt werden, um sie wieder in das Krankenhaus verbringen zu können.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell