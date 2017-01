POL-PDLU: Bobenheim- Roxheim: Sohn schlägt eigene Mutter

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 09.01.2017, gegen 18:30 Uhr, wurde in einem Anwesen in Bobenheim-Roxheim ein 13- jähriger Junge gegenüber seiner 39- jährigen Mutter handgreiflich, nachdem er zuvor die Schule schwänzte und seine Mutter ihm daraufhin sein Handy und Computer abgenommen hatte. Er habe seine Mutter beleidigt, Gegenstände umhergeworfen und seine Mutter geschlagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell