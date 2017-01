POL-PDLU: Frankenthal: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage führte die Polizei zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Dürkheimer Str. eine Standkontrolle durch. Es mussten zwei Fahrzeugführer wegen nichtangelegten Sicherheitsgurtes, ein Fahrzeugführer wegen der Benutzung eines Mobiltelefons und ein Radfahrer wegen Beeinträchtigung des Gehörs verwarnt werden. Zwei Fahrzeugführern mussten Mängelberichte ausgestellt werden. Ziel der Kontrolle war insbesondere die Fahrzeugführer auf mögliche Ablenkungsgefahren hinzuweisen, da sie in vielen Fällen zu Unfällen führen. Hierzu zählt insbesondere das Benutzen eines Mobiltelefons ohne eine erforderliche Freisprecheinrichtung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell