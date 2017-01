POL-PDLU: Maxdorf: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 08.01.2017, gegen 09.20 Uhr, kam es im Heideweg in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. EUR 1.000.- entstand. Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen und aufgrund der Spurenlage fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher, nachdem er vermutlich zu weit in den Kreuzungsbereich Heideweg / Raiffeisenstraße eingefahren war, rückwärts und stieß dabei mit einem hinter ihm wartenden PKW der Marke VW Up zusammen. Am VW entstand ein Sachschaden im Frontbereich in Höhe von ca. EUR 1.000.- Am Fahrzeug des Jugendlichen, der im Rahmen des begleitenden Fahrens mit seiner Bezugsperson unterwegs war, entstand kein Schaden.

