POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) - Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am 06.01.2017 gegen 16:17 Uhr darüber informiert, dass ein PKW-Fahrer mit seinem VW Golf in der Westlichen Ringstraße beim Einparken in eine Parklücke einen bereits geparkten schwarzen Mercedes Benz C-Klasse gestreift habe. Hierauf sei der Fahrer ausgestiegen und habe sich sein Fahrzeug angesehen, sei dann aber wieder eingestiegen und weggefahren. Im Rahmen der Ermittlungen an der Halteranschrift konnte dann der verantwortliche Fahrzeugführer durch die Polizei ermittelt werden. Der 59-jährige Frankenthaler verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis, so dass gegen ihn nicht nur ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Der Schaden an dem geschädigten PKW liegt bei rund 1.000 EUR.

