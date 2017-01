POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr konnte in der Raiffeisenstraße in Frankenthal ein 30-jähriger Ludwigshafener aus dem Verkehr gezogen werden, der einen Pkw geführt hat, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis hierfür zu besitzen.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt und er kann zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr verurteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell