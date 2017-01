POL-PPWP: Zwei Tatverdächtige durch DNA-Treffer

Kaiserslautern (ots) - Zwei Männer stehen nach DNA-Treffern in dringendem Tatverdacht, an einem Einbruch in einen Baucontainer in der Burgstraße im vergangenen Oktober beteiligt gewesen zu sein. Nach der Übersendung des bei der Tatortaufnahme gesicherten Spurenmaterials teilte das Landeskriminalamt nach der Auswertung jetzt die beiden Treffer mit. Demnach gehören die Spuren zu einem 38 Jahre alten Mann aus Kaiserslautern und einem 68-Jährigen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Beide Personen sind bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell