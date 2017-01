POL-PDLU: Frankenthal - Vermeintliche Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am 03.01.2017, gegen 17:00 Uhr, beobachtete die Ladendetektivin eines Modegeschäfts in der Innerstadt von Frankenthal zwei weibliche Personen, welche in der Umkleidekabine die Sicherungen und sämtliche Etikette von diversen Kleidungsstücken des Modehauses entfernten und anschließend mit den Kleidungstücken offen auf dem Arm die Kabine verließen. Die Sicherungen und die Etikette ließen sie in der Kabine zurück. Noch vor Verlassen des Geschäfts wurden die Frauen von der Ladendetektivin angesprochen. Die Kleidungsstücke hatten eine Gesamtwert von rund 120,- EUR. Gegen die beiden aus Frankenthal stammenden 30 und 56jährigen Frauen wurde Strafanzeige erstattet.

