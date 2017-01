POL-PDLU: Frankenthal - Polizeibeamten beleidigt und Widerstand geleistet

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am 01.01.2017, gegen 01:15 Uhr, wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass ein 36jähriger Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Süden von Frankenthal "randalieren" würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten sofort aggressiv und beleidigte diese. Bei der Überprüfung der Wohnung konnte festgestellt werden, dass der Frankenthaler die Herdplatten eingeschaltet und darauf eine Nachttischlampe abgestellt hatte. Nachdem sich der Mann, der sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen, wogegen er sich wehrte und versuchte nach den Beamten zu treten. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell