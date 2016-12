POL-PDLU: Verdächtige Wahrnehmungen entpuppen sich als Schabernack

Hanhofen (ots) -

22.12.2016, 21.40 Uhr Ein aufmerksamer Anwohner hat zwei männliche Personen beobachtet, die sich an ein Anwesen in der Harthauser Straße geschlichen hätten und nun im Verborgenen vermutlich einbrechen würden. Noch während der telefonischen Abklärung mit dem Mitteiler gab dieser an, dass die beiden Personen nun auf Fahrrädern in Richtung Industriegebiet weggefahren wären. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die beiden in der Mühlgasse angetroffen und kontrolliert werden. Dabei gaben die beiden 12- und 14-Jährigen aus Hanhofen stammenden glaubhaft an, dass sie Schabernack treiben wollten, indem sie mittels einer Smartphone-App versucht hätten, von der Straße aus die Fernseher in den Häusern zu bedienen.

