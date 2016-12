POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Café

Speyer (ots) - In der Nacht vom 20.12.2016 auf den 21.12.2016 versuchten unbekannte Täter, zwei Schiebetürenelemente der Eingangstür eines Cafés auf der Speyerer Maximilianstraße aufzuhebeln. Die Türelemente wurden dadurch verzogen, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Den Tätern gelang das Eindringen in das Café jedoch nicht.

