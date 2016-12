POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Lkw´s aufgebrochen und Diesel entwendet

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen dem 19.12.2016, 19:00 Uhr und dem 20.12.2016, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße "Auf dem Wörth" Tankdeckel an drei Lkw´s auf und entwendeten ca. 300 Liter Diesel.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell