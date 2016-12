POL-PDLU: Frankenthal: Erneut Bettelbetrüger unterwegs

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 19.12.2016, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, waren im Bereich eines größeren Einkaufszentrums in der Wormser Str. Betrüger unterwegs, die unter dem Vorwand Taubstumm zu sein, versuchten Geld zu erbeuten. So baten sie u. a. eine 66- Jährige Dame 10,-EUR zu spenden, was die Dame jedoch ablehnte. Nachdem die Täter daraufhin sich mit dem Wortlaut "Ach Mama" äußerten, war der Dame klar, dass es sich um Betrüger handelte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Einer der beiden männlichen Täter sei 16-20 Jahre alt, hager und dunkelhaarig. Der zweite Täter sei ca. 20-25 Jahre alt, kräftig und hätte einen Dreitagebart. Beide Personen hätten südländisches Aussehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell