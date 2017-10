POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Schutzhütte

1 weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (Weidenthal) (ots) - In der letzten Woche, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, versuchten unbekannte Täter in die Schutzhütte Waldsseul in Weidenthal einzubrechen. Hierbei wurden Fenster beschädigt und Graffitischriftzüge " X-Easy " und " Nelly " in grüner und pinker Farbe großflächig im Tatortbereich aufgesprüht. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000,- Euro. Entwendet wurde nichts. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit diesem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de mit der Kriminalinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen

