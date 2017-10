POL-PDNW: PI Grünstadt - 2 x Wohnungseinbrüche in Carlsberg

Carlsberg, Fechteck und Hasental - 08.10.2017 (ots) - Am Sonntag, 08.10.2017, ereigneten sich gleich zwei Wohnungseinbrüche in Carlsberg. Zwischen 14:30 und 20:45 Uhr hebelten Unbekannte ein Schlafzimmerfenster an einem Haus im Fichteck auf. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume, machten offensichtlich aber keine Beute. Ein Geschädigter im Hasental bemerkte gegen 22:00 Uhr, dass ein Küchenfenster seines Anwesens aufgehebelt wurde. Auch hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen fehlen geringe Mengen Bargeld und Münzen. Zeugen hatten am Nachmittag einen PKW mit belgischen Kennzeichen gesehen, der verdächtig umher fuhr. Das Fahrzeug war mind. mit 3 Personen besetzt. Seit 01.08.2017 haben sich in Carlsberg damit bereits 8 Wohnungseinbrüche ereignet.

