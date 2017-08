POL-PDNW: PI Grünstadt - Hochwertiger Mercedes GLE gestohlen

Grünstadt, Im Freundchen - Nacht zum 09.08.2017 (ots) - Am Abend des 08.08.2017 stellte der 47-jährige Geschädigte seinen Mercedes GLE, grau, mit dem Kennzeichen HD- MK... vor seiner Garageneinfahrt ab. Als er heute früh um 08:00 Uhr zur Arbeit wollte, war der PKW weg. Täter hatten offensichtlich das Keyless-Go-System überwunden und das hochwertige Fahrzeug (Wert ca. 100.000.- Euro) gestohlen. Der Wagen ist werksseitig mit einem Ortungssystem ausgerüstet. Das letzte Signal kam aus dem Bereich eines Wirtschaftsweges zwischen der Weinbietstraße in Sausenheim und der Autobahn A6. Eine internationale Fahndung wurde veranlasst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand im Bereich "Im Freundchen" oder Sausenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Wichtig ist auch, wann der PKW zuletzt unversehrt gesehen wurde. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359-93120

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell