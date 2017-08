POL-PDNW: Täterermittlung nach Sachbeschädigungsserie

Weisenheim am Berg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 23.04.2017 beging ein bislang unbekannter Täter in Weisenheim am Berg und Herxheim am Berg eine Serie von Sachbeschädigungen. Hierbei wurden zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, die auch zu einem Brandschaden an einem Zaun und einer Hecke führten. Zudem wurde an einem roten Golf mit einer Eisenstange die Heckscheibe eingeschlagen und an einem Opel Corsa mit einem Gullideckel die Frontscheibe eingeworfen. Auf seinem weiteren Weg beschädigte er die Leuchtreklame eines Geschäftes, zwei Schaukästen, Blumenkästen und die Bedarfsampeln einer Baustelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Die intensiven Ermittlungen durch die Polizei Bad Dürkheim führten zur Klärung des Gesamtgeschehens. Durch Zeugenvernehmungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 17-jährigen aus Bad Dürkheim, dessen Aufenthalt derzeit ungeklärt ist. Neben den Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung wurden auch zwei Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell