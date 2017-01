POL-PDNW: (Neustadt) Versuchter Einbruch in Imbiss

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht zum 24.01.2017 wurde versucht in einen Imbiss in der Branchweilerhofstraße einzubrechen. Die Täter schnitten das Dachblech auf, gelangten jedoch durch das ca. 30 cm große Loch nicht in das Innere des Imbiss. Der Imbissbesitzer reparierte den Schaden indem er die entstandene Öffnung mit einem Sicherheitsblech vernietete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neustadt, 06321/8540. Möglicherweise wurden die Täter beim Einbruch gestört.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell