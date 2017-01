POL-PDNW: (Neustadt) Bullen und andere Kühe

Bullen und andere Kühe Bild-Infos Download

Neustadt/Weinstraße (ots) - Gestern, Sonntag, d. 22.01.2017, unternahm eine Rinderherde zwischen 15:50 Uhr und 17:35 Uhr einen Sonntagsausflug in der Gemarkung Neustadt auf einer Weide zwischen dem Rehbach und dem Streifelsgraben. Spaziergänger meldeten über die Feuerwehr eine Rinderherde auf dem Rad- und Wirtschaftsweg hinter dem Soldatenweiher. Der Weg verläuft unmittelbar neben der BAB 65, in Höhe der AS NW-Nord. Insgesamt zehn Tiere hatten ihre Weide verlassen und liefen im Bereich der dortigen Autobahnunterführung umher. Bei Eintreffen der Streife war es einem beherzten Passanten bereits gelungen, die Tiere wieder auf ihre nahe Koppel zu dirigieren. Die Nachsicht ergab, dass sich der die Weide umgebende Zaun durchgehend in einem maroden Zustand befindet. Der Draht ist verrostet und wird durch Schnüre zusammengehalten. Die Pfosten stehen teilweise sehr schief bzw. sind arg verbogen. An insgesamt drei Stellen, die jeweils mehrere Meter lang waren, lagen die Drähte am Boden, so dass sie kein Hindernis mehr darstellten. Der Zaun war an keiner Stelle mit Strom belegt. Offenbar wird der Zaun nicht kontrolliert oder gar gewartet. Der verantwortliche Pächter konnte weder telefonisch noch an seiner Wohnanschrift erreicht werden. Daher wurde über die Feuerwehr ein anderer Landwirt verständigt, der den Zaun notdürftig instand setzte und nach einer Möglichkeit suchte, den Draht wieder unter Strom zu setzen.

