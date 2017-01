POL-PDNW: (Dackenheim) Terrassentür aufgehebelt

Bad Dürkheim (ots) - (Dackenheim) Terrassentür aufgehebelt Bisher Unbekannte Tä. kletterten am 22.01.17, in der Zeit von 17:15 - 19:10 Uhr, über einen Maschendrahtzaun, gelangten danach auf das Grundstück eines Anwesens in der Weisenheimer Straße, begaben sich an die Terrassentür und hebelten diese auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck, Geld und zwei Laptops. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

(Kallstadt) Gegen Findling geprallt, hoher Schaden, Fahrer betrunken Am 22.01.17, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Jaguar die B 271 von Herxheim am Berg kommend in Fahrtrichtung Kallstadt. In Kallstadt kam er auf der Weinstraße vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholgenuss nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen im Vorgarten stehenden ca. 300 kg schweren Findling, der durch den Aufprall ca. 10 m weiter auf dem Bürgersteig zum Liegen kam. Der Pkw kippte auf die linke Fahrzeugseite, schlitterte quer über die Fahrbahn und kam ca. 100 Meter weiter zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Fahrzeugführer wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Einen Atemalkoholtest lehnte der 57-Jährige ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000,- Euro beziffert. Die B 271 war im Bereich der Unfallörtlichkeit von 22:55 - 23:50 Uhr gesperrt.

