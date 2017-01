POL-PDNW: Höhenbeschränkung missachtet

Erpolzheim (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines Autotransportes mit Anhänger, der einen Kleintransporter und zwei Kleinbusse geladen hatte, befuhr am 18.01.17, gegen 14.10 Uhr, die Guthmannshausener Str. in Fahrtrichtung Ortsausgang Erpolzheim. Beim Einfahren in die Brückenunterführung, deren Durchfahrtshöhe auf 3,5 m beschränkt ist, blieb er mit der Ladung an der Brücke hängen. Hierdurch wurden der Autotransporter, sowie die geladenen Fahrzeuge beschädigt. Ein Schaden an der Brücke entstand augenscheinlich nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,- Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell