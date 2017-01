POL-PDNW: Bus verliert Bodenhaftung bei Wendemanöver

1 weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Der Busfahrer eines Omnibusses war am 19.01.17 gegen 07:20 Uhr im Rahmen einer Leerfahrt in Richtung Haßloch Badepark unterwegs, um dort seine Tätigkeit aufzunehmen. Auf der L 532 zwischen Haßloch und Neustadt-Mußbach bemerkte der Fahrer dass er falsch abgebogen war und entschied sich sein Fahrzeug zu wenden. Bei diesem Wendemanöver fuhr er rückwärts in einen Feldweg ein. Dabei kam der Bus von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Heck den Hang hinunter. Dadurch hob sich der vordere Busteil von der Fahrbahn ab und die Fahrzeugfront ragte halbseitig in die Fahrbahn der L 532 ein. Zur Bergung des Omnibusses musste eine Spezialfirma aus Mannheim geordert werden. Die Bergung dauerte bis ca. 10:30 Uhr. In dieser Zeit wurde die Gefahrenstelle durch die Polizei abgesichert und der Verkehr auf der L 532 halbseitig vorbeigeführt. An dem Omnibus konnten nach der Bergung keine Schäden festgestellt werden. Ebenso kam es zu keiner Gefährdung oder Schädigung von Personen bzw. dem Verkehr.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße