POL-PDNW: (Grünstadt) - Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots) - (Grünstadt) - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 14.01.2017, gegen 11:15 Uhr parkte eine 42-Jährige ihren PKW Seat Ibiza ordnungsgemäß im Östlichen Graben. Noch während sie in ihrem Fahrzeug saß streifte ein vorbeifahrender PKW den linken Außenspiegel des Seat, sodass dessen Spiegelgehäuse zerbrach. Der an dem Seat entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Bei dem vorbeifahrenden PKW soll es sich nach Angaben der Geschädigten um einen dunklen PKW Mercedes Kombi mit auswärtigem Kennzeichen handeln. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Anstoß sofort weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine unbekannte Passantin soll den Verkehrsunfall beobachtet haben, allerdings entfernte auch diese sich von der Unfallstelle noch bevor sie von der Seat-Fahrerin angesprochen werden konnte. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere die bislang unbekannte Passantin, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel.: 06359/93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.slp.de in Verbindung zu setzen.

(Altleiningen) - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 11.01.2017, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des ehemaligen Bahnhofs Altleiningen, Bahnhofstraße, ordnungsgemäß geparkter PKW VW Touareg, von einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich als dieses auf dem Parkplatz rangierte, im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.400 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel.: 06359/93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.slp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell